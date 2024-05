Piemonte: Schlein, il Pd ha trovato l'unità

"Ringrazio il Pd piemontese che ha trovato l'unità. Non è mai scontato in una organizzazione complessa come la nostra; Ma noi, a differenza degli altri, viviamo di discussioni vere. E ora siamo presenti con una lista molto forte". Lo ha detto Elly Schlein oggi a Torino a proposito delle prossime elezioni regionali in Piemonte. "Pentenero - ha aggiunto - è la candidata giusta per guidare la Regione dopo 5 anni in cui le condizioni delle persone non sono migliorate. Anzi, sulla sanità pubblica vediamo un disastro. I piemontesi non riescono più a curarsi, ci sono liste d'attesa infinite e la destra, qui in Regione come a Roma, su questo tema non ha nessuna sensibilità".