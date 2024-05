URNE VIRTUALI

Giorgia non fa il botto: FdI in calo. Forza Italia torna dietro alla Lega

Il Pd si avvicina al 21% e tiene a distanza il M5s che non si schioda dal 16%. Tajani sembra non aver più fiato nella rincorsa a Salvini: entrambi sotto la doppia cifra. Stati Uniti d'Europa, Avs e pure Calenda superano la soglia di sbarramento

Fratelli d’Italia resta stabilmente in testa ma nonostante la discesa in campo di Giorgia Meloni non fa il botto. Anzi, il partito della premier per la terza settimana consecutiva flette nelle intenzioni di voto degli italiani secondo l’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24. Con il 26,8% (-0,5% dal 6 maggio) vede con il binocolo quel 30% che sembrava raggiungibile fino a pochi mesi fa. In calo anche Forza Italia (8%, -0,3%) che torna sul terzo podio della coalizione, restituendo restituisce lo scettro di seconda forza del centrodestra alla Lega (stabile all’8,3%).

Dall’altra parte del campo, il Pd rimane il secondo partito in Italia, riavvicinandosi al 21% (20,7%, +0,2%), mentre continua a fluttuare attorno al 16% il M5s (16,1%: +0,1%). Archiviata, almeno per il momento, ogni velleità di scippare la leadership dell’opposizione a Elly Schlein, Giuseppe Conte fatica ad allargare il perimetro dei consensi, subendo una concorrenza anche da parte delle formazioni minori della sinistra e di quelle antisistema.

Tra i tre partiti vicini alla soglia di sbarramento, stabile Alleanza Verdi Sinistra al 4,4%, crescono leggermente Stati Uniti d’Europa (4,7%, +0,2%) e soprattutto Azione di Carlo Calenda, che arriva esattamente alla soglia 4% (+0,2%).

Alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno secondo la simulazione realizzata a partire dal sondaggio, Fratelli d’Italia al momento otterrebbe 21 seggi (ne aveva 6 nel 2019). Seguirebbe il Pd con 17 seggi (in calo di 2) e i Cinque Stelle con 14 seggi (stabile). Tonfo della Lega da 29 a 6, stesso numero per Forza Italia (in perdita di un seggio). Stati Uniti d’Europa raggiungerebbe quota 4 seggi, così come Alleanza Verdi Sinistra. Azione ne avrebbe 3, il Südtiroler Volkspartei 1.