Europee: Schlein, squadra Pd più forte, io capolista per traino

"E' importante stare insieme e non è mai scontato prendersi del tempo in una giornata di lavoro per stare insieme. Sto girando il paese e avere dirigenti del partito come quelli che incontro a Mentana è importantissimo". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, durante un incontro pubblico a Mentana. "La campagna elettorale che abbiamo davanti è bella e molto complessa. Siamo stati in Puglia, Marche, Piemonte e Sicilia. Abbiamo in programma cento tappe, ne abbiamo fatte 60 e ce ne mancano una quarantina", aggiunge Schlein. "Dobbiamo spiegare alla gente che il l8 e il 9 giugno si vota, non è scontato perché incontriamo molte persone che ancora non lo sanno. Abbiamo una squadra meravigliosa, facciamo iniziative con le nostre candidate e candidati. Non vedo intorno squadre forti come quella che abbiamo messo in campo, vi chiedo di sostenerli. Io sono prima in lista nel Centro, lo faccio con lo spirito di spingere questa squadra".