Echidna: riesame discute appello dei pm su Fantini e Gallo

È cominciata questa mattina al Palazzo di Giustizia di Torino l'udienza del tribunale del riesame dedicata alla posizione di alcuni indagati nell'inchiesta della Dda piemontese, chiamata in codice Echidna, sulla presenza della 'ndrangheta nel nord ovest. Il procedimento riguarda, fra gli altri, Roberto Fantini, ex presidente di Sitalfa (concessionaria di Sitaf, società che gestisce l'autostrada Totino-Bardonecchia), per il quale il pm Valerio Longi ha chiesto una misura cautelare per peculato, e Salvatore Gallo, 85 anni, ex manager Sitaf: anche per lui la procura ha chiesto una misura cautelare. L'inchiesta è concentrata sulle infiltrazioni dei boss negli appalti per la manutenzione dell'autostrada. Gallo, ex politico del Psi poi avvicinatosi al Pd, non è indagato per concorso in associazione mafiosa ma per un episodio di voto di scambio e una presunta estorsione legata a una vicenda maturata nel contesto di una campagna elettorale.