URNE VIRTUALI

Meloni ha raggiunto il "plateau", Schlein allunga ancora su Conte

FdI è ormai stabile da settimane al 27%. Testa a testa tra Lega e Forza Italia, entrambe all'8,5%. Il M5s continua ad annaspare, mentre i dem superano seppur di poco il 20%. Nel fu terzo polo ci si arrampica (a fatica) per arrivare al quorum

Non cresce più Fratelli d’Italia, la quota 30% è ormai lontana e forse irraggiungibile per il partito di Giorgia Meloni che si assesta, stabile, al 27,2%. Dietro non si registrano grossi sconvolgimenti anche se la crescita dello 0,2% basta a far gridare “Evviva!” a Elly Schlein: “Stiamo facendo una splendida campagna, quindi continueremo ancora più forti”. Sono i dati della Supermedia di YouTrend per Agi, che vedono il centrodestra stabile al 44,2% con Fratelli d’Italia fermo al 27,2%, come nella media delle rilevazioni di due settimane fa, seguito da Forza Italia all’8,5% (-0,2%) che si fa riagguantare dalla Lega anch’essa all’8,5% (+0,2%). Nel campo dell’opposizione il Pd tocca il 20,6%, mentre soffrono i 5 Stelle che perdono lo 0,3% e arrivano a quota 15,8%. La coalizione di Verdi e sinistra guadagna lo 0,1% che la porta al 4,2%: riuscirà a mantenere il margine di sicurezza minimo per superare la soglia di sbarramento europea al 4%? Al centro restano in testa gli Stati uniti d’Europa, la lista di scopo guidata da Emma Bonino e Matteo Renzi, stabili al 4,6%. Cresce di due decimi di punto Azione che arriva a toccare il 4%. Anche in questo caso l’obiettivo è superare lo sbarramento europeo.

Un quadro a grandi linee confermato anche dal sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Euromedia Research, secondo il quale la Lega risale dello 0,8% ottenendo il 9,2% e Azione raggiunge la zona “salvezza” con il 4,0%. Fratelli d’Italia sarebbe addirittura in calo, perdendo lo 0,5% rispetto alla rilevazione dello scorso primo maggio, attestandosi al 27%. Scende dello 0,2% il Partito democratico, che si porta al 20,3% alle spalle del partito di Meloni. In lieve discesa anche il Movimento 5 Stelle (16,7%) e Forza Italia (8,5%). Secondo il sondaggio che verrà presentato stasera a Porta a Porta, si collocano sopra la soglia di sbarramento sia la lista Stati Uniti d’Europa (4,5%) che l’Alleanza Verdi Sinistra (4,2%). Resterebbero invece fuori dal Parlamento europeo le liste Pace terra dignità di Michele Santoro (2,7%) e Libertà di Cateno De Luca (2%).