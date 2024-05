AMEN

Lo Russo va a farsi benedire (dal Papa)

Trasferta in Santa Sede per il sindaco di Torino. Dopo che in tanti ce lo hanno mandato lui ha deciso finalmente di andarci. Non credente, ma legato alla figura di don Aldo Rabino, sarà accompagnato in udienza dal capo di gabinetto, Campana

Chissà quanti ce l’avranno mandato e lui pare abbia deciso finalmente di andarci. A farsi benedire. Stefano Lo Russo sarà domani da Papa Francesco, in Vaticano, nella tradizionale udienza pubblica che il Pontefice riserva tutti i mercoledì in Sala Nervi. Nonostante la corvée politica nell’area popolare della Margherita, sotto l’ala di Gianfranco Morgando, nel suo rapporto con la religione, il sindaco di Torino ha coltivato il dubbio decisamente più che la fede. Lo Russo non è praticante, ma non ha mai nascosto il legame stretto con figure come don Aldo Rabino, conosciuto durante gli anni di scuola all’Agnelli, dai Salesiani. A lui, cappellano del Toro, dedicò il suo successo, nel 2021, quando ascese al piano nobile di Palazzo Civico. Nella missione in Santa Sede, accanto al primo cittadino ci sarà il capo di gabinetto Valentina Campana, con cui ha condiviso già molte trasferte, a Roma e anche all’estero. Una benedizione per due.