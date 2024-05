Tour di Calenda in Piemonte

Carlo Calenda sarà in Piemonte venerdì 24 maggio nel suo tour nazionale per le europee. Obiettivo minimo: raggiungere il 4% e ottenere una rappresentanza a Bruxelles. Obiettivo massimo: prendere un voto in più della lista concorrente per gli Stati Uniti d'Europa di Emma Bonino e Matteo Renzi. Alle 17,30 sarà al Jazz Club di Torino di piazzale Valdo Fusi per un aperitivo elettorale, con i candidati Giuseppe Zollino, professore di energia nucleare all'Università di Padova, la consigliera comunale di Genova Cristina Lodi e Leonardo Lotto, giovane di Aosta, che dopo l'incidente che lo ha paralizzato in Australia, ha trovato la forza di laurearsi in Managment alla National University di Singapore. Alle 20,30 Calenda si sposterà alla Galleria Guerci di Alessandria, dove si terrà un confronto

pubblico alla presenza di Giovanni Barosini, Presidente del Consiglio Comunale del capoluogo e candidato piemontese di Azione alle elezioni europee nel Nord-Ovest. Sarà presente anche Ettore Rosato, uno dei vari vicesegretari di Azione e responsabile Organizzazione ed Enti locali, oltre al coordinamento regionale piemontese al completo, a cominciare da un altro vicesegretario, Enrico Costa, commissario del partito in Piemonte, l'onorevole Daniela Ruffino, il presidente Osvaldo Napoli, Presidente regionale, e Rubens Toninelli, responsabile organizzazione e under30 regionale.