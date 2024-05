TRAVAGLI DEMOCRATICI

Autogol del Pd, Schlein a Torino durante la finale di Champions

Mentre mezza Italia sarà inchiodata davanti alla tv per seguire Borussia-Real, la segretaria dem prenota piazza Solferino per il comizio finale a supporto di Pentenero. Nelle chat dei dem si ride per non piangere e sulla locandina scompare il nome di Lo Russo

Gira e rigira gli strateghi di Elly Schlein sono riusciti a fissare il comizio della segretaria a Torino in concomitanza con la finale di Champions. Già non s’attendevano le folle il 1° giugno in piazza Solferino, così il rischio flop è ancora più accentuato. “Schlein in fuorigioco”, “autogol del Pd”: sulle chat dei dem l’arrabbiatura iniziale si è già trasformata in divertita rassegnazione. C’è chi tira giù i numeri della super sfida tra Borussia Dortmund e Real Madrid: “10 milioni di spettatori in Italia, 150 milioni in tutto il mondo”, “e il Pd che fa? Organizza a Torino un comizio di Elly Schlein”.

Il fischio d’inizio è alle 21, un’ora prima è attesa la segretaria, che poi tra una cosa e l’altra tarda sempre qualche minuto: insomma a uno dei due bisogna rinunciare. E così si spiega anche il piccolo giallo iniziale sull’arrivo di Schlein nel capoluogo piemontese, prima atteso per le 21, poi le 20,30 e infine arriva la locandina con anticipazione alle 20 (dove, contrariamente a quanto inizialmente comunicato, è sparito il nome del sindaco Stefano Lo Russo). Quella sera sul palco è atteso tutto lo stato maggiore dem, al fianco di Gianna Pentenero, alfiere del centrosinistra alle prossime regionali, che i sondaggi danno distanziata tra i venti e i trenta punti da Alberto Cirio. Comunque vada sarà un successo? Questa volta, sembra proprio di no.