Appendino e Disabato in tour (sul camper di Iaria)

Tre onorevoli in tour per il Movimento 5 stelle. Parte lunedì 27 maggio il viaggio in camper di Chiara Appendino, Nino Iaria ed Elisa Pirro attraverso le otto province del Piemonte, “portando il messaggio del Movimento 5 Stelle direttamente nelle piazze e tra la gente” fanno sapere i protagonisti. Ed è proprio Iaria, già assessore all'Urbanistica nella giunta pentastellata di Appendino a Torino, oggi deputato a Montecitorio, ad aver messo a disposizione il suo mezzo. Un po' politici un po' figli dei fiori, i tre si metteranno alla guida per sostenere la candidatura di Sarah Disabato alle prossime regionali, che corre con l’obiettivo di un risultato a due cifre in linea con quello pronosticato alle europee.

“Durante il percorso saranno organizzati incontri pubblici e dibattiti su temi cruciali per il futuro delle nostre città e della nostra regione, come la sanità, la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica, la partecipazione democratica e il rilancio economico locale” affermano i tre. Una “opportunità in più per ascoltare direttamente la voce e le esigenze dei cittadini, rendendo la politica più accessibile e concreta” conclude Disabato.