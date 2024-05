GRANA PADANA

"A Cirio pieno sostegno della Lega". Salvini sconfessa Allasia e Zambaia

Il leader richiama all'ordine i due autori del video in cui invitano al voto disgiunto: "È un grande governatore se qualcuno la pensa in maniera diversa lo fa a titolo personale". Vecchie ruggini locali e ambizioni personali frustrate alla base dell'iniziativa - VIDEO

Quello scoppiato in Piemonte è un caso “che non riguarda la Lega, Alberto Cirio è un grande governatore, ha il pieno sostegno della Lega e se qualcuno la pensa in maniera diversa lo fa a titolo personale”. Tocca a Matteo Salvini nell’inedita (per lui) versione pompiere spegnere il focolaio d’incendio attizzato ieri da due esponenti leghisti che in un video hanno invitato al voto disgiunto indicando la possibilità di dare la preferenza alla candidata governatrice grillina Sarah Disabato. Non propriamente dei carneadi, visto che i protagonisti dell’intemerata sono il presidente del Consiglio regionale uscente Stefano Allasia e la consigliera Sara Zambaia, figura di spicco del partito e presidente della Commissione Sanità di Palazzo Lascaris nonché nuora dell’ex capogruppo leghista Mario Carossa.

Colti in flagrante i due ieri hanno abbozzato una difesa, assai poco convincente. Uno ha parlato di un video rivolto a un cugino, l’altra di equivoco, entrambi di “becera strumentalizzazione politica” ordita dai soliti nemici. “Si tratta – spiegano Zambaia e Allasia – di un video registrato per rispondere alla precisa richiesta di alcuni elettori del Movimento 5 stelle e della sinistra che volevano capire come poter sostenere il proprio candidato presidente, ma al contempo esprimere la preferenza per i candidati della Lega riconoscendo il grande lavoro che abbiamo fatto in questi anni”. Fa già ridere così, ma non basta. Anche perché tutti i sanno che alla base di un certo risentimento verso il governatore, in Zambaia soprattutto, vi è la decisione di Cirio di candidare nella sua lista il fratello di Antonio Castello, sindaco di Pianezza, carica contesa un anno fa dalla stessa leghista.

“Io penso – ha detto Salvini a margine della presentazione del suo libro Controvento a Napoli – che Cirio e il centrodestra vinceranno con più di venti punti di distacco in Piemonte. Il voto per il M5s a Napoli, a Torino, a Milano o a Palermo, è un voto che ci riporta al passato, io invece guardo al futuro”.