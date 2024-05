Calenda, Stellantis lascia l'Italia ma non se ne può parlare

"Gli stabilimenti di Mirafiori dove io sono andato adesso sono vuoti. Mirafiori ha fatto l'Italia e adesso non c'è più niente, in un'area grande come una città c'è l'erba che cresce". Lo ha spiegato Carla Calenda leader di Azione nel corso di un evento elettorale a Milano. "Nel silenzio di tutti, perché noi parliamo di quello che ha detto Lollobrigida, Stellantis se ne sta andando dall'Italia e non ne possiamo parlare", ha aggiunto.