"Giudici di Pace alla paralisi", lettera di 400 avvocati

Sollevazione degli avvocati a Torino per le condizioni in cui versa l'ufficio dei giudici di pace: più di 400 toghe hanno sottoscritto una lettera al Consiglio dell'Ordine in cui segnalano la "paralisi" del servizio sottolineando che si tratta di "un caso di denegata giustizia". Nella nota si fa presente che sono operativi solo 4 giudici onorari e tre supplenti e che a fine aprile i fascicoli pendenti erano 8.479. Il 21 maggio il Consiglio dell'Ordine, presieduto da Simona Grabbi, ha inviato una lettera al ministro della giustizia manifestando di "condividere il fortissimo disagio" dei colleghi.