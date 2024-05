Delmastro, non abbassare mai la guardia su derive islamiche

"L'arresto del terrorista appartenente all'Isis ci obbliga a non abbassare mai la guardia e la soglia dell'attenzione: le derive islamiche erano e restano un pericolo per la nostra Nazione. Un plauso alla Polizia di Stato, garante di una sicurezza quanto mai preziosa. Le forze dell'ordine di Torino sono da sempre sotto pressione per garantire l'incolumità dei cittadini da minacce anarchiche e terroristiche. A loro e ai loro sacrifici va la nostra più grande gratitudine". Lo ha dichiarato Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, a seguito dell'esecuzione della misura cautelare nei confronti di un cittadino marocchino di 29 anni, già condannato nel 2019 per aver partecipato all'organizzazione terroristica Isis che, dopo essere tornato in libertà, ha dichiarato con orgoglio di continuare ad appartenere allo Stato Islamico e di avere propositi bellicosi e violenti.