Moratti, abbiamo gender gap che pesa per 8% Pil

"Nel nostro Paese abbiamo un problema di gender gap che pesa per un 8% del Pil". Lo sottolinea Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di Forza Italia e candidata alle elezioni europee nel corso dell'evento Forum Donne. "Quindi se riuscissimo a colmare sia il gender gap che riguarda le differenza contributive, arriveremmo ad avere un 8% in più di Pil - prosegue -, sono 143 miliardi di euro. In un momento in cui la crescita è importante dobbiamo davvero attivarci per sostenere una politica di piena valorizzazione delle donne". Infine secondo Moratti "è importante dare piena attuazione alla convenzione di Istanbul, che definisce gli standard minimi sulla parità per le donne e le misure che gli Stati devono utilizzare - conclude - per comminare sanzioni proporzionate ma efficaci e le misure da prendere per sensibilizzare sulla necessità di denunciare".