Stellantis, 40,7% quota di veicoli commerciali a maggio

Stellantis ha immatricolato a maggio oltre 7.000 veicoli commerciali portando così a oltre 37.000 le immatricolazioni dall'inizio dell'anno pari ad una quota del 40,7% nei primi 5 mesi dell'anno. Fiat Professional è il brand che ha realizzato la miglior quota del mercato a maggio con il 22,8% con il Ducato best seller dei veicoli commerciali in Italia nei primi 5 mesi con 9.101 immatricolazioni. Nello stesso periodo e nel medesimo segmento dei Large Van, considerando anche Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Opel Movano, tutti prodotti ad Atessa (Chieti), la quota di Stellantis è del 38,4%. Citroën, Peugeot e Opel a maggio registrano rispettivamente una quota di mercato di 6.1%, 4,4% e 3%. Leadership mantenuta anche nei veicoli commerciali elettrici, dove Stellantis registra il 33,5% di quota di mercato. "Maggio si è chiuso confermando la nostra leadership sul mercato italiano dei veicoli commerciali - spiega Gianluca Zampese, direttore della Business Unit Veicoli Commerciali di Stellantis in Italia - ed ora siamo già proiettati a confermare e sviluppare le nostre performance in una nuova situazione di mercato caratterizzata dall'arrivo dei nuovi incentivi statali. Per questo abbiamo introdotto condizioni di acquisto eccezionali, ancora più interessanti per chi intende rottamare il proprio veicolo con uno nuovo più sicuro, confortevole e con minore impatto ambientale. Grazie a queste iniziative, - conclude Zampese - puntiamo ad essere protagonisti nel mondo del trasporto professionale, che sta cambiando anche alla luce della transizione energetica in atto e che gli eco incentivi statali mirano ad accompagnare e velocizzare".