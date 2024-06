Merlo, "polemica su fascismo fuori luogo per regionali Piemonte"

"Puntuale come l'arrivo delle stagioni meteorologiche, anche nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte è arrivata la polemica sul fascismo. Come ovvio, e persin scontato, è di tutta evidenza che la polemica innescata dalla sinistra della Schlein è del tutto fuori luogo e anche strampalata. E non solo perchè si tratta di un tema, e di una polemica, che non centrano assolutamente nulla con le elezioni regionali piemontesi ma anche perché queste accuse al presidente Cirio sono addirittura surreali". Ad affermarlo, in una nota, è Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi nuovi-Popolari uniti. "Semmai, ed è l'unico elemento che emerge - aggiunge - si deve prendere atto - e ancora una volta - che il nuovo corso politico di Elly Schlein, e di chi la rappresenta in Piemonte, è alternativo rispetto ad una sinistra riformista e di governo. Perché accampare il rischio fascismo in vista delle prossime elezioni regionali piemontesi significa semplicemente, e al di là di qualsiasi altra valutazione politica e di merito, vivere in un mondo sempre più virtuale ed astratto".