Pullman di una gita non conforme, azienda multata nel Torinese

La polizia locale di Leini, nel Torinese, ha comminato una multa di duemila euro a una ditta di trasporti di Torino, incaricata dalla scuola elementare per una gita scolastica. Il veicolo noleggiato, specializzato nel trasporto passeggeri, è risultato non conforme alle norme di sicurezza durante un controllo effettuato dagli agenti. L'accertamento è stato avviato a seguito delle segnalazioni degli insegnanti presenti a bordo, preoccupati per le condizioni del mezzo. Tra le anomalie riscontrate, le gomme del veicolo non in perfette condizioni e il livello di pulizia all'interno. Il bus è stato trovato non conforme anche rispetto ad alcuni dispositivi di controllo obbligatori per legge.