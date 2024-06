Aspi, 19 diplomati al master su ingegneria e gestione reti autostradali

Si è chiusa la prima edizione del master di secondo livello in “ingegneria e gestione integrata delle reti autostradali” . L’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi ha consegnato i diplomi ai 19 studenti che hanno partecipato al corso riservato a ingegneri under 30 nella cerimonia che si è svolta nell’ Auditorium Energy Center del Politecnico di Torino. Il percorso di formazione ha visto gli studenti alternare momenti di studio in aula con altri di formazione sul campo, entrando direttamente a contatto con le diverse realtà del gruppo Aspi, dalle controllate alle Direzioni di tronco, per familiarizzare con le sfide quotidiane del gruppo autostradale.

un programma teso a rafforzare competenze ingegneristiche di progettazione, gestione trasportistica, manutenzione e controllo delle infrastrutture stradali, competenze digitali applicate all’infrastruttura (Monitoraggio IoT, Infrastrutture Smart Mobility), oltre a competenze manageriali di project management. Il master è nato dalla partnership tra Autostrade per l’Italia e quattro atenei: il Politecnico di Torino, la Scuola di formazione permanente del Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e il PoliMI Graduate School of Management.