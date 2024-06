Salis, il primo comizio a Torino

Manca solo Zerocalcare, ma magari manderà una vignetta. La festa della sinistra dura e pura è giovedì a Torino. La porta Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Avs alla Camera che ha organizzato un parterre mica da ridere per la fine della campagna per le europee e le regionali. “Per la prima volta, proprio in piazza Castello, proveremo a collegare in video la nostra capolista Ilaria Salis, dai domiciliari a Budapest”, annuncia Grimaldi. Anche se internet dovesse abbandonarlo, potrà contare sull’intervento del papà Roberto Salis, sull’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, su Manon Aubry, nome di peso della sinistra europea. E sulla musica “resistente” dei Modena City Ramblers e dello Stato Sociale. Per i più esigenti, ci saranno anche il leader di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e dei Verdi Angelo Bonelli.