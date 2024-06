VERSO IL VOTO

Ok, Cota è giusto. Appello della Zanicchi

Endorsement dell'aquila di Ligonchio per l'ex pupillo di Bossi. Entrambi legati nel segno di Berlusconi. "Vi prego mandiamolo a Bruxelles, aiuterà l'Italia in Europa". Lui, candidato in Forza Italia, ammette: "È un'amica"

Prendi questa mano zingaraaa e… vota Roberto Cota. A poche ore dalle urne si moltiplicano endorsement e inviti al voto. “Vi prego” è il grido di Iva Zanicchi, l’aquila di Ligonchio per l’ex pupillo di Umberto Bossi, “perché è un uomo capace, un uomo intelligente, un uomo per bene, un uomo che aiuterà sicuramente l’Italia in Europa”. Parole dal cuore, come quelle che le uscivano quando cantava, anni addietro, prima che la carriera canora s’intrecciasse con quella politica e le telecamere di Ok il prezzo è giusto diventassero quelle delle tribune elettorali. E sì che lei c’è stata a Bruxelles, dal 2008 al 2014, alzando la voce quand’era necessario (un intervento nel suo primo anno di mandato). “È un’amica” confida Cota che con Iva ha condiviso un pezzo di strada in Forza Italia dopo l’addio alla Lega. Un’amicizia nel segno del Cavaliere, a cui entrambi si sono sempre detti particolarmente devoti. Ed ora che lui non c’è più Zanicchi giunge le mani per il suo accorato appello: “Vi prego” conclude “mandiamolo in Europa”. E così sia.