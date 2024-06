Ancora piogge e temporali al Nord, allerta arancione in Lombardia

Un nuovo impulso perturbato, di origine atlantica, in rapido avvicinamento alle regioni settentrionali del nostro Paese, porterà ancora condizioni di instabilità, tra la sera di oggi e la giornata di domani, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, specie su Lombardia e Triveneto. Il dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato ieri. I fenomeni meteo potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano, oltre al persistere di tali fenomeni sulla Lombardia. Gli eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti fulminazioni, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, lunedì 10 giugno, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia, allerta gialla, Trentino-Alto Adige e Veneto, su parte di Lombardia e Toscana.