Lo Russo langhetto

Chissà se è stato Alberto Cirio, suo compare di coppia “istituzionale”, a suggerirgli il buen retiro nell’Albese. Fatto sta che Stefano Lo Russo si è concesso qualche ora di relax immerso nelle colline delle Langhe, tra Barolo e Barbaresco al Relais Montemarino. A debita distanza da una campagna elettorale che in verità non l’ha visto troppo coinvolto, ma anche dalle incombenze quotidiane di Palazzo civico, il sindaco di Torino non ha però staccato del tutto dai suoi impegni. Cercando di non dar troppo nell’occhio, soprattutto a quelli più indiscreti, si è intrattenuto lo stretto necessario con gli altri ospiti della struttura preferendo stare in disparte a compulsare l’inseparabile tablet.