Casa: mercato -7,2%, a Milano e Torino cali maggiori

In base all’analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa dei dati appena diffusi dall’Agenzia delle Entrate il mercato immobiliare italiano frena ancora e chiude i primi tre mesi del 2024 con un calo dei volumi del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tra le città che hanno subito un ridimensionamento più significativo ci sono Milano e Torino. È il risultato della combinazione di prezzi e tassi ancora alti e di una prudenza generalizzata. Le città non capoluogo hanno registrato un ribasso più significativo rispetto ai capoluoghi, invertendo il trend del 2023: -8,2%.I capoluoghi hanno chiuso con -6,8%.Tutte le grandi città danno volumi in calo ma spiccano Milano (-13,2%) e Torino (-10,2%).Le compravendite di nuove costruzioni si riducono del 22,9%, nel periodo considerato. Le soluzioni esistenti hanno registrato un calo del 6,0%.