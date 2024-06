Europee: Schlein, divisioni non pagano, chi persevera peggiorerà

"Avere un atteggiamento unitario è stato premiato, e non parlo solo del Pd. Non abbiamo la presunzione di essere autosufficienti, vogliamo lavorare con le altre forze. Non mettiamo veti, non intendiamo subirne. Mi sembra chiaro che le divisioni non pagano. Perseverare nella strada della divisione o della competizioni con il Pd, non credo porti a un risultato diverso rispetto a quello di ieri". Così la segretaria Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa al Nazareno.