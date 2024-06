D-DAY

Bene, bravo, bis. Exploit di Cirio

La sfidante del centrosinistra riconosce la sconfitta e chiama il governatore: "Lavoreremo insieme nel rispetto dei ruoli", dichiara Pentenero. Messaggi di complimenti da Tajani e dalla presidente dell'europarlamento Metsola

“Ho telefonato in questo momento al presidente Alberto Cirio riconoscendone la vittoria e facendogli gli auguri di buon lavoro. Confidando di lavorare tutti insieme, ovviamente ognuno nel rispetto del proprio ruolo nell’interesse dei cittadini”. Così la dem Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra alla guida della Regione Piemonte, arrivando nella sala stampa allestita in Consiglio regionale a Torino riconosce la vittoria e la riconferma di Cirio al quarantesimo piano di Palazzo Piemonte. Anche il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani pochi minuti fa loha chiamato per complimentarsi: “Mi congratulo per il risultato importante – ha detto – è la dimostrazione del lavoro che hai svolto. Si inserisce nell’ottima giornata di oggi con il risultato di Forza Italia, siamo il terzo partito nazionale”. Complimenti pure dalle alte sfere europee. “Caro Alberto, congratulazioni per questo risultato importante e per la tua rielezione. Un caro saluto e a presto”, ha scritto in un messaggio inviato poco la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. “È stato un messaggio che mi ha fatto enorme piacere” ha commentato Cirio.