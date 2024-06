Cirio: 20% FI alle politiche è tanto, ma obiettivo raggiungibile

L'obiettivo del 20% alle prossime elezioni politiche per Forza Italia "è tanto", ma "raggiungibile". Lo ha detto a Radio24 il presidente della Regione Piemonte e vicesegretario di Fi, Alberto Cirio, riferendosi alle parole di ieri del segretario Antonio Tajani. "In questo Tajani ha imparato dal presidente Berlusconi che voglio ricordare visto che domani sarà un anno che non c'è più. Gli ho voluto dedicare la vittoria in Piemonte, e io credo che in questo Tajani, che si sta dimostrando un grande leader, abbia incarnato il senso del berlusconismo di puntare in alto" ha continuato. "Noi puntiamo per le prossime politiche al 20% e devo dire che, come puntavamo al 10% per le europee e ci siamo riusciti quando un anno fa dicevano che Forza Italia non avrebbe fatto neanche il 4%, puntare al 20% credo sia un obiettivo raggiungibile perché è l'elettorato al quale guardiamo che è ampio, da Meloni a Schlein" ha ribadito.