Merlo, la lista Civica di Cirio deve proseguire

"La lista civica del presidente Alberto Cirio con oltre il 12% dei consensi non deve interrompere il suo cammino. A fronte di questo risultato, noi dell'area cattolico popolare e sociale piemontese pensiamo che la lista civica del presidente rappresenti un significativo valore aggiunto per la politica torinese e subalpina". Così Giorgio Merlo, dirigente di Tempi Nuovi Popolari Uniti, sull'esito delle regionali in Piemonte. "La lista Cirio Presidente - sottolinea Merlo - deve continuare a caratterizzarsi almeno su due versanti: diventare il riferimento del civismo amministrativo nei comuni piemontesi, ed essere una palestra di formazione della classe dirigente politica e amministrativa a livello locale". "E' una esperienza - aggiunge - che dovrà accompagnare l'intero mandato del presidente Cirio. Anche perché si tratta della seconda formazione della coalizione che guiderà la Regione Piemonte e del terzo gruppo politico piemontese, dopo Fratelli d'Italia e il Partito democratico".