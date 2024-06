Salvini: complimenti a Cirio e ai 242 nuovi sindaci Lega

"Complimenti e auguri di buon lavoro ad Alberto Cirio per la riconferma alla guida del Piemonte, ma anche ai nostri 242 nostri sindaci (di cui 50 nuovi) che hanno vinto al primo turno, affermando o riconfermando il buon governo targato Lega: penso ai successi di Alan Fabbri a Ferrara e Gian Luca Zattini a Forlì, ormai ex città rosse, ma anche alle tantissime vittorie in piccoli e medi comuni che premiano ancora una volta la buona amministrazione della Lega sui territori, da Nord a Sud. Molto soddisfatto, ed ora pronti a sostenere i candidati del centrodestra ai ballottaggi del 24 giugno". Lo scrive sui social il segretario della Lega e vice premier Matteo Salvini.