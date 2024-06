Niente Senato per Rosboch

Dicono che… le indagini a suo carico per via del cosiddetto patto occulto che avrebbe condizionato le scelte della Fondazione Crt siano alla base della decisione di Michele Rosboch di rinunciare alla ricandidatura in Senato Accademico dell’Università di Torino. Una scelta comunicata ieri tramite una lettera ai colleghi, proprio mentre in un altro ateneo, quello del Piemonte Orientale, un altro professore di Diritto Romano, Paolo Garbarino, come lui indagato per le vicende di Crt, finiva nel mirino di un’indagine delle Fiamme Gialle sull’utilizzo dei fondi Pnrr e su un paio di procedure concorsuali che la Guardia di Finanza sta passando al setaccio.