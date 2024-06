"Imprese Vincenti" a Cuneo 5a tappa del roadshow Intesa Sanpaolo

Martedì 25 giugno Cuneo ospita la quinta tappa del roadshow di Intesa Sanpaolo "Imprese Vincenti", dedicato alla valorizzazione delle piccole e medie imprese. Dieci realtà piemontesi e liguri, esempi di eccellenza del made in Italy in vari settori, si raccontano allo Spazio Varco dalle ore 17,30. Ospiti dell'evento sono la Venchi di Castelletto Stura (Cuneo), TCN Vehicles Division di Alba (Cuneo), Leo Pizzo di Valenza (Alessandria), Industria Grafica Eurostampa di Bene Vagienna (Cuneo), Neoceram di Novi Ligure (Alessandria), Nord Engineering di Caraglio (Cuneo), Specialacciai di Novi Ligure (Alessandria), Permare di Sanremo (Imperia), Gruppo Patelec di Cerrina Monferrato (Alessandrina) e Blastness, con sede a Milano ma origini spezzine. Sono tra le 150 "Imprese Vincenti" dell'edizione 2024, selezionate per aver attivato progetti o raggiunto risultati significativi in termini di valore economico e impatto sociale, innovazione e ricerca, transizione digitale ed ecologica, export e sviluppo internazionale, passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, formazione e welfare.