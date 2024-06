Dall'Emilia al West, Ciotti alle Molinette

Dicono che... la notizia della sua nomina alla direzione sanitaria della Città della Salute abbia fatto il giro di Ferrara, ben prima dell’annuncio ufficiale diffuso dall’azienda diretta da Giovanni La Valle. Proprio nella città estense Emanuele Ciotti è, dal 2020 direttore sanitario della Usl, incarico che lascerà nei prossimi giorni in vista dell’arrivo alla Molinette fissato per il primo di agosto. Specialista in Igiene, Diplomato all’Ehesp (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique) di Rennes, consulente della fondazione Gimbe, Ciotti andrà a sostituire il dimissionario Lorenzo Angelone, ingaggiato a tambur battente in identica funzione dal direttore generale dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, Livio Tranchida. Un posto quello nel capoluogo della Granda che, tuttavia, potrebbe essere soltanto una breve tappa per Angelone nel cui futuro a breve ci sarebbe la direzione generale dell’Asl di Asti, che verrà lasciata libera tra qualche giorno dal pensionato Francesco Arena e verrà retta ad interim dal direttore amministrativo Rosa Alessandra Brusco.