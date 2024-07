Maran in Europa, Lo Russo festeggia

Con le dimissioni appena rassegnate, l’ormai ex assessore di Milano Pierfrancesco Maran può finalmente approdare a Bruxelles. Decisiva la scelta, annunciata nei giorni scorsi da parte di Alessandro Zan, che ha optato per il seggio in Veneto, liberando così un posto nel collegio del Nord-Ovest. A usufruirne è stato proprio Maran, primo escluso alla chiusura delle urne, con le sue 45mila preferenze. E così anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che proprio all’amico Maran aveva manifestato il suo controverso endorsement, che tanto indispettì i candidati piemontesi, potrà festeggiare. Pazienza se tra i suoi concittadini nessuno è andato neanche vicino all’elezione.