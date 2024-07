L'addio di Tronzano

Dicono che... non sia una decisione presa di buon grado ma con lo spirito di servizio che si deve al proprio partito. Così Andrea Tronzano, dopo la trionfale cavalcata elettorale in Regione Piemonte e la conferma nella giunta di Alberto Cirio con le deleghe a Bilancio e Attività produttive, ha deciso di lasciare lo scranno al Comune di Torino. Al suo posto subentrerà Federica Scanderebech, figlia dell'ex deputato centrista Deodato, noto vanverologo che tra gli anni Novanta e Duemila mandava in onda, acquistando spazi sulle tv private, le sue campagne elettorali tra i mercati con tanto di interviste a massaie e pensionati. E dire che alle regionali la famiglia Scanderebech neanche lo ha votato Tronzano, avendo portato quel che resta della propria dote elettorale al capogruppo uscente Paolo Ruzzola.