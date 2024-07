Infermiera aggredita da un paziente al pronto soccorso di Ivrea

Un'infermiera è stata aggredita da un paziente ieri pomeriggio all'ospedale di Ivrea (Torino). È successo al pronto soccorso: l'aggressore è un uomo sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. L'infermiera ha riportato solo una contusione a una mano durante la procedura di posizionamento di un accesso venoso al paziente. A darne notizia è il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche. "Nei mesi scorsi si era partiti con buone intenzioni nel voler affrontare la problematica aggressioni - dice il segretario Nursind Torino, Giuseppe Summa - auspichiamo che il direttore generale dell'Asl To4 riprenda in mano in tempi rapidi il tema, perché il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la salute dei dipendenti". A marzo si era anche riunito un tavolo con tutti gli attori coinvolti, compreso il sindaco di Ivrea. "C'era l'impegno di convocare il tavolo bimestralmente e di estenderlo agli altri ospedali e ai distretti dove sono in continuo aumento le aggressioni al personale infermieristico impegnato nelle cure domiciliari - aggiunge Summa - purtroppo abbiamo la sensazione che del problema aggressioni non se ne voglia nemmeno più parlare, visto come di difficile risoluzione se non addirittura irrisolvibile".