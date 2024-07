Bagnaia, solidarietà su due ruote

Dicono che… dopo essersi ripreso la testa della classifica nel Mondiale di MotoGp, Pecco Bagnaia abbia consolidato il suo primato nella graduatoria della solidarietà. Il forte pilota di Chivasso, già campione del mondo sulle due ruote, ha infatti annunciato, assieme alla futura moglie Domizia Castagnini di voler devolvere in beneficienza il ricavato dei regali del loro matrimonio che si terrà il prossimo 20 luglio nel Duomo di Pesaro. Le donazioni verranno devolute all’Ugi, l’Unione dei genitori italiani, che a sua volta destinerà il ricavato per l’allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell’ospedale Regina Margherita.