SALA ROSSA

Salis, "il diario di farla franc". Viale scatena la bagarre

L'ultima provocazione del consigliere radicale fa arrabbiare i compagni di Avs. Un meme con la nota cacciatrice di nazisti sulla copertina del celebre libro della bambina vittima dell'Olocausto

Irriverente, ironico, sempre eccessivo e fuori dalle righe. Anche quando, come spesso gli capita, conduce battaglie sacrosante. Il consigliere comunale di Torino dei Radicali Silvio Viale torna a scatenare polemiche. Questa volta l’ex militante di Lotta Continua convertito prima al verbo ecologista e poi folgorato da Marco Pannella ha pubblicato un post su Facebook su Ilaria Salis, parodiando la storia di Anna Frank. Accostamento azzardato, che usa uno dei libri più toccanti e drammatici della Shoah per mettere alla berlina la maestra diventata, grazie a un’abile operazone politica, icona dell’antifascismo militante. “E fatevi una risata alla faccia dei 143.000 che le hanno dato la preferenza. In fondo è solo una che avuto un colpo di c…”, scrive Viale a commento di un meme che riproduce la copertina di un libro con l’immagine della neoparlamentare europea con il titolo “Il diario di farla frank”, a fare il verso alla copertina del noto libro in cui sono raccolti postumi gli appunti della bambina vittima dell’Olocausto.

Un post al quale replica la capogruppo in Comune di Sinistra ecologista e neoeletta in Consiglio regionale per Avs, Alice Ravinale, secondo la quale “Viale sconfessa se stesso, con un’uscita di pessimo gusto e incompatibile con il ruolo istituzionale che ricopre: stiamo parlando della stessa persona – attacca – che ha usato l’accusa di antisemitismo come odiosa arma politica e retorica ogni volta che si è trattato di discutere della vicenda palestinese, e che oggi si permette di ironizzare su Anna Frank per attaccare Salis. E anche della stessa persona – aggiunge Ravinale – che fa del garantismo una delle sue storiche battaglie: questo non vale nel caso di un’antifascista vittima di un processo politico in Ungheria? Ci aspettiamo delle scuse" conclude.