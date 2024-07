Lo scranno di Ravetti

Dicono che… più dei voti (10mila), poterono i veti dell’area Schlein. E così è sfumata la vicepresidenza del Consiglio regionale – la casella in quota centrosinistra – per Monica Canalis, esponente dell’area popolare del Pd che ha dovuto cedere il passo all’alessandrino Mimmo Ravetti. Un modo, si spiegherà, per rispettare l’alternanza di genere e di territorio, dal momento che la capogruppo sarà Gianna Pentenero, espressione dell’area metropolitana di Torino. In questo modo Ravetti spera inoltre di affrontare da posizione privilegiata la corsa per le politiche del 2027, quando l’onorevole del (suo) territorio Federico Fornaro chiuderà il suo terzo mandato in Parlamento e avrebbe bisogno di una deroga per tornare a Roma. Sarà Ravetti a prendere il suo posto? Lui ci spera.