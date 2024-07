Lupo solitario

Dicono che… si fosse davvero messo in testa di poter diventare sindaco di Vercelli. E forse per questo, dopo essere rimasto fuori dal ballottaggio, nonostante gli oltre 3mila voti presi pari al 15,7%, ha deciso di rinunciare allo scranno di consigliere comunale. Carlo Olmo, ex avvocato e filantropo, premiato da Sergio Mattarella Cavaliere al merito della Repubblica per aver rifornito gratuitamente Comuni e strutture sanitarie del Piemonte di mascherine, guanti e camici durante la pandemia di Covid, diventando d'ispirazione per il regista Tony Gangitano che su questa storia ha girato il film Lupo Bianco, ha annunciato il suo passo indietro sui social spiegando che l’incarico per cui è stato eletto è incompatibile con la guida dell’Accademia di Arti marziali, da lui stesso fondata. Avrebbe potuto affidarla momentaneamente a una persona di sua fiducia? Certo, e forse così avrebbe fatto se fosse diventato primo cittadino.