SANITÀ

Un Pronto Soccorso da 8 milioni. Molinette, in primavera via ai lavori

Per almeno un anno e mezzo sarà utilizzata una struttura provvisoria, attivata dall'autunno. Poi sarà mantenuta e destinata ad eventuali emergenze. Gara affiadata a Scr e affidamento dell'appalto previsto per l'inizio del 2025.

In autunno il via ai lavori per il Pronto Soccorso provvisorio alle Molinette, poi in primavera l’avvio della ristrutturazione. È la road map di un’opera da oltre 8 milioni di euro nel principale polo ospedaliero del Piemonte per la quale la Regione Piemonte ha incaricato Scr, la società di committenza regionale.

Sempre in vista di un intervento che durerà non meno di un anno e mezzo e comporta pesanti conseguenze sulla logistica, dal grattacielo del Lingotto è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro per la valutazione delle soluzioni organizzative, logistiche e strutturali necessarie a garantire l’operatività e funzionalità del pronto soccorso durante tutta la fase di realizzazione degli interventi di ristrutturazione.

Questo gruppo di lavoro ha individuato uno spazio interno alle Molinette che può accogliere temporaneamente le funzioni del Pronto Soccorso mediante la realizzazione di una struttura modulare prefabbricata di 750 mq, abbinata a locali esistenti e non necessitano di adattamenti e lavori.

Nei prossimi giorni saranno avviate le consultazioni di ditte specializzate in grado di fornire ed installare la struttura modulare e sempre entro il mese di luglio saranno definite le specifiche tecniche necessarie per avviare la gara per la fornitura della struttura, la cui installazione, come detto, inizierà nell’autunno 2024 per completarsi nella primavera 2025. Il piano non prevede chiusure o limitazioni del pronto soccorso che – viene assicurato – manterrà sempre la piena operatività, tranne per i pochi giorni necessari allo spostamento.