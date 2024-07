DIRITTI & ROVESCI

Carceri, "votate la legge Giachetti". Avvocati ai parlamentari piemontesi

Appello della Camera penale del Piemonte occidentale a senatori e deputati eletti nella regione con una lettera aperta diffusa al termine delle tre giornate di sciopero delle toghe. "Irresponsabile indifferenza della politica di fronte al dramma"

Pronunciarsi per la più rapida approvazione della proposta di legge “Giachetti” per ridurre il sovraffollamento delle carceri: questa la richiesta che, da Torino, viene rivolta dagli avvocati della Camera penale del Piemonte occidentale ai senatori e ai deputati eletti nella regione con una lettera aperta diffusa al termine delle tre giornate di sciopero delle toghe. Con la pdl promossa dal deputato di Italia Viva Roberto Giachetti si propone di alzare da 45 a 60 giorni – per ogni semestre di detenzione – la detrazione della pena ai fini della liberazione anticipata.

L’astensione dalle udienze era stata proclamata a livello nazionale – come ricorda la Camera Penale – per denunciare pubblicamente, fra l’altro, “l’irresponsabile indifferenza della politica di fronte al dramma delle gravi condizioni delle carceri, determinata prevalentemente dall’illegale sovraffollamento, causa non secondaria dell’inarrestabile catena di suicidi ai quali assistiamo quotidianamente”. Ai parlamentari piemontesi si chiede di pronunciarsi a favore “della più rapida approvazione della proposta di legge Giachetti” e, in caso di contrarietà, di “esplicitare i motivi del dissenso, che francamente ci parrebbe ingiustificato”.

