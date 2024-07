La zarina di Vercelli

Dicono che… a Vercelli Fratelli d’Italia sia ormai nelle mani di Davide Gilardino. Nel partito di Giorgia Meloni, commissariato dopo l’affaire Pozzolo, è il presidente della Provincia a dettare legge. Lo si è visto, in ultimo, nella formazione della giunta del capoluogo, dove “Rieccolo”, il ritornato sindaco Roberto Scheda, si è dovuto imbarcare come assessore esterno Martina Locca, che con lui lavora gomito a gomito in via San Cristoforo. Entrata nel consiglio comunale del capoluogo nel 2019 da “ripescata” nella lista della Lega, quattro anni fa, regnante Andrea Corsaro, Locca aveva fatto fagotto per traslocare in Fratelli d’Italia, sotto lo sguardo benevolo del suo mentore. Forte di cotanto appoggio pare che abbia iniziato a imperversare nelle chat riservate imponendo una sorta di “controllo preventivo” alle uscite di militanti e dirigenti di partito, in particolare sui social: “postate solo quello che autorizzo io”, avrebbe ordinato. Scatenando non pochi malumori.