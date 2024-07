Bongioanni, al lavoro per portare eccellenze piemontesi in Cina

"Siamo al lavoro per individuare le modalità e le risorse affinché il Piemonte possa affacciarsi sul mercato cinese, un palcoscenico davvero globale dove promuovere il nostro territorio e i nostri prodotti agroalimentari e vini d'eccellenza". Così l'assessore al Commercio, agricoltura, cibo e parchi del Piemonte, Paolo Bongioanni, a conclusione dell'incontro con la delegazione della Camera di commercio cinese in Italia, che si è tenuto martedì a Palazzo Piemonte. "Quello cinese - ha aggiunto Bongioanni - è un mercato immenso e strategico, assediato dai falsi spacciati per italiani e invece sempre più attratto dall'autentico Made in Italy. Sto mettendo a punto già da ora con i vari dipartimenti della Regione una nuova politica di comunicazione sul cibo e una vasta campagna promozionale del vino piemontese, che annuncerò il 26 settembre al Salone del Gusto e presenterò nei dettagli - e finanziata - il 6 aprile prossimo al Vinitaly. Su questa stessa linea mi impegnerò a far sì che il Piemonte del cibo e del vino possa presentarsi con le sue eccellenze al mercato cinese, a partire dalla presenza con un nostro stand all'edizione 2025 della China International Import Expo di Shanghai". "Con un mercato potenziale da un miliardo e mezzo di abitanti che sta scoprendo e amando sempre più i prodotti dell'agrifood d'eccellenza - ha proseguito l'assessore - la Cina deve diventare un interlocutore obbligato per una regione con una produttività straordinaria di qualità come il Piemonte e il tessuto delle sue imprese".