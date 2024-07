Merlo e Portas, Centro deve essere protagonista non gregario

Per il leader dei Moderati Giacomo Portas, e per il dirigente nazionale di Tempi Nuovi Popolari Uniti Giorgio Merlo, "il Centro deve essere protagonista e non un gregario politico, in Piemonte come a Roma". "Il Centro e la politica di centro - affermano Portas e Merlo - devono ritornare protagonisti senza limitarsi a giocare un ruolo puramente formale nelle singole coalizioni. Il Centro non può essere confuso con banali e cartelli elettorali utili solo per giustificare la natura plurale delle rispettive coalizioni. Il Centro o è protagonista e partecipa attivamente alla costruzione di un progetto politico nella coalizione di riferimento, o semplicemente non è". "In Piemonte - sottolineano - questo progetto politico è decollato alle recenti regionali con la 'lista Cirio' e deve proseguire consolidando quell'esperienza". "Sul versante nazionale - aggiungono - siamo impegnati a rafforzare una politica di centro all'interno di una coalizione che non respinga pregiudizialmente questa cultura relegandola in uno spazio ininfluente". "Il futuro della politica - osservano - non passa attraverso la radicalizzazione della lotta politica, la delegittimazione morale e la demolizione dell'avversario: tale deriva può essere contrastata solo con il rilancio di una vera cultura politica centrista, Moderata e Popolare. E il modello organizzativo non può che essere quello di un patto federativo con un partito che persegue concretamente una politica di centro".