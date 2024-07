Tav: Cirio, risorse Ue passo avanti per completamento opera

"Il nuovo investimento Ue sulla Torino-Lione conferma ancora una volta la centralità del Piemonte nel quadro delle connessioni europee: l'attraversamento delle Alpi in modo efficiente e sostenibile è imprescindibile per lo sviluppo del nostro territorio e in generale dell'area mediterranea". Ad affermarlo, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, commentando l'assegnazione da parte dell'Ue di un nuovo finanziamento da 700 milioni di euro alla sezione transfrontaliera della Torino-Lione. "I cantieri del tunnel di base sono in corso - spiega Cirio - e il progetto di connessione con Torino è in stato avanzato, ora lo stanziamento di Bruxelles è un ulteriore passo avanti per il completamento di questa grande infrastruttura strategica".