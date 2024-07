Directa Sim, 92.000 clienti e asset a 5,2 miliardi nel semestre

Nuovi record per Directa Sim, società che opera nel trading online in Italia e quotata su Euronext Growth Milan. Nel primo semestre 2024 il numero di clienti ha superato quota 92.000 (il 17.9% in più del 31 dicembre 2023 e il 33,6% in più del 30 giugno 2023) e il valore degli asset totali della clientela i 5,7 miliardi di euro. Questo valore record per Directa segna una crescita di oltre 1 miliardo di euro, +22%, rispetto al 31 dicembre 2023 e di oltre 1.4 miliardi di euro, +34,3%, rispetto al primo semestre 2023. La performance è stata favorita, oltre che dall'aumento dei clienti, anche dal buon andamento dei listini negli ultimi 12 mesi. Il numero totale di ordini eseguiti dai clienti nella prima metà del 2024 è stato di oltre 2,3 milioni, in aumento del 13% rispetto al 30 giugno 2023. "I risultati operativi del primo semestre 2024 confermano ancora una volta, attraverso nuovi record, il percorso virtuoso di crescita della società che ha caratterizzato gli ultimi anni. Directa, che è stata la prima società ad offrire il trading on line in Italia, compirà 30 anni l'anno prossimo e ogni giorno continua a innovare e migliorare i propri servizi per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più ampia, con l'obiettivo di conservare il suo ruolo di protagonista nel settore degli investimenti online" commenta l'amministratore delegato Andrea Busi.