Uncem, dalla Chiesa monito alla politica

"Ancora una volta, i vescovi delle aree interne e montane italiane hanno messo insieme proposte e idee per la riattivazione dei territori, incontrandosi a Benevento. Voglio ringraziare monsignor Felice Accrocca e anche il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, per la lungimiranza di questo percorso che le Diocesi e la Chiesa italiana stanno facendo". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale dell'Uncem (Unione nazionale Comuni, comunità e enti montani). "Abbiamo urgenza - aggiunge - di usare bene risorse economiche disponibili, penso alla Strategia aree interne e alla Strategia delle Green Community, al Pnrr e ai fondi della coesione europei, oltre che alla necessità di definire un nuovo patto con le aree urbane. Che la Chiesa apra queste dimensioni, fino a poco tempo fa impensabili, è certamente un ulteriore monito alla politica e alle istituzioni. Come Comuni e comunità dei territori montani - conclude - accogliamo l'impegno a camminare insieme, come detto anche a Benevento dal sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile. Le nostre sfide ecologica e demografica, per Chiesa e istituzioni laiche dello Stato, sono intrecciate. Ma si vincono insieme".