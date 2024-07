Confartigianato, peggiorano le previsioni sull'occupazione

Peggiorano le previsioni delle imprese artigiane. Sull'occupazione il saldo negativo passa da -2,27% a -6,08%, sull'ipotesi apprendisti peggiora di oltre due punti percentuali da -19,05% a -21,45%. Negativa anche la stima per la produzione totale che, già preceduta dal segno meno nella seconda indagine trimestrale, scende ancora di circa quattro punti percentuale passando da -12,67% a -16,19%. "L'analisi degli indicatori statistici della nostra indagine delinea, complessivamente, una congiuntura previsionale caratterizzata da un peggioramento nei valori. Il sentiment delle nostre imprese è un pessimismo misto a realismo, poiché sono consapevoli che nei prossimi mesi la situazione economica, non solo nella nostra regione ma nel mondo, dovrà attraversare una fase di forte instabilità, nonostante alcuni segnali positivi come la parziale discesa dell'inflazione" commenta Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte.