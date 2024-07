CasaPound: invitiamo Joly e Salis a nostra festa nazionale

"Invitiamo pubblicamente il giornalista Andrea Joly a un dibattito sulla violenza politica durante la nostra festa nazionale, Direzione Rivoluzione, dal 5 all'8 settembre a Grosseto". Lo dichiara CasaPound Italia, in merito agli eventi accaduti a Torino. "Se Joly non cerca solo visibilità ma vuole esprimere le sue opinioni sul nostro movimento, lo invitiamo a farlo direttamente con noi, presentandosi a una festa qualificandosi e senza filmare di nascosto anche i minori presenti. In questi anni, le nostre porte sono sempre state aperte per dibattiti con giornalisti noti come Mentana, Formigli e Sansonetti", sottolineano. "Invitiamo anche Ilaria Salis che nessuno ha minacciato ma che confermiamo di ritenere miserabile per agguati armati di martello contro avversari politici", prosegue CasaPound Italia spiegando che "il riferimento è alle polemiche sul video di promozione della festa di Torino, dove l'europarlamentare di Avs è stata appellata così da Luca Marsella". "Invece di distorcere la realtà e accusarci di minacce, creando un clima di scontro, dimostriamo senso di responsabilità. Noi non siamo disposti a recitare ruoli in copioni già visti. Se il confronto è inammissibile perché mette in discussione la nostra stessa esistenza, si smetta di puntare il dito verso un movimento che da vent'anni opera alla luce del sole nel sociale, nella solidarietà e nella cultura su tutto il territorio nazionale", conclude.