Tennis: Binaghi, "Torino deve avere prolungamento Finals"

"Torino deve avere il prolungamento non solo per riconoscenza, ma anche per le problematiche covid che non ha fatto godere appieno della grandezza delle Atp Finals": così il presidente Fitp, Angelo Binaghi, sulla possibilità che il torneo dei migliori del tennis rimanga sotto la Mole anche dopo il primo quinquennio. "In ogni caso come Italia ritengo tutto il Paese, è come se fosse una gara ciclistica e dobbiamo arrivare alla volata - ha continuato in conferenza stampa al Grattacielo Sanpaolo in corso Inghilterra, a Torino - e confidiamo di avere una risposta definitiva nella prossima conferenza stampa a ridosso del torneo (le Atp Finals si terranno dal 10 al 17 novembre 2024, ndr)".