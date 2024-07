In fiamme camion da cava, intervento dei vigili del fuoco a Rorà

Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Pinerolo (Torino) e i volontari di Torre Pellice, sono intervenuti nel comune di Rorà per l'incendio di un camion da cava. Il veicolo, con il suo carico di pietre, è andato fuori strada e ha terminato la corsa in un dirupo dove ha preso fuoco. L'autista alla guida è uscito dall'abitacolo illeso. Per raggiungere il camion, situato in un terreno scosceso, è stato necessario l'utilizzo di corde e di tecniche di derivazione speleo alpino fluviali.